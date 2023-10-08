Лига 1. 8-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – ПСЖ 1:3

Голы: Гуири 56 – Витинья 32, Хакими 36, Коло Муани 58

"Пари Сен-Жермен" ушёл на международный перерыв на третьем месте в Лиге 1, комфортно переиграв на выезде "Ренн". Подопечные Брюно Женезьо тайм играли на равных с чемпионом, но вот вторую половину провалили. Табло на "Роазон Парк" при этом откровенно врало – при равной игре ПСЖ повёл в два гола, а при явном перевесе гостей команды после перерыва обменялись одиночными точными выстрелами.

После громкого провала на "Сент-Джеймс Парк" в Лиге Чемпионов, где ПСЖ был разгромлен "Ньюкаслом", посыпалось куча вопросов в адрес Луиса Энрике. И вполне заслуженно – астуриец действительно намудрил, чего стоила лишь его авангардная попытка сыграть в 4-2-4, да ещё и с коронным вязким владением вместо очевидных забросов на целую толпу быстрых форвардов.

Матч с "Ренном" был идеальной возможностью хоть как-то исправить впечатление перед паузой на сборные. "Красно-черные" имеют репутацию одной из наиболее играющих и тактически вышколенных команд Лиги 1. При этом подопечные Брюно Женезьо откровенно растеряли свою игру в новом сезоне, и потому выглядели идеальной мишенью для Парижа.

Но первый тайм показал, что "Пари Сен-Жермену" нечего противопоставить даже кризисному сопернику в плане организации игры. Кроме крутых врываний Хакими в полуфланг после изоляций Дембеле у бровки других козырей у Энрике не оказалось.

Первая половина была в меру осторожная, и команды вполне на равных обменялись несколькими опасными выпадами. В такой ситуации всё решил индивидуальный класс. Сначала Витинья уложил мастерский удар на точность с угла штрафной. Даже такой полумомент удалось создать не командными усилиями, а на чистом гении Дембеле и его дриблинга. Через две минуты Хакими гениально залетел в штрафную и тонко исполнил удар головой. Такие голы под силу только исполнителям высочайшего уровня.

После перерыва "Ренн" попытался организовать камбек и таким образом чуть не подставился под разгром. Хотя гол Гуири в дебюте подарил лучик надежды. Но после него ПСЖ просто уничтожал соперника на контратаках, и скорость Мбаппе, Хакими и вышедшего Коло Муани могли разорвать "Ренн" на части. Но из тучи моментов лишь Рандаль смог реализовать свой шанс, и первым касанием с игры вернуть ПСЖ комфортный перевес.

1:3. Париж побеждает и вроде как делает это уверенно. Но есть большие подозрения, что за пределами Лиги 1 такой подход обречён на провал. "Ренну" же перерыв на сборные должен пойти на пользу. Потому как одна из самых стильных команд Франции явно потеряла свой почерк.

Ренн: Манданда - Белосьян (Трюффер, 66), Теате, Омари, Ассиньон - Ридер (Ле Фе, 71), Матич, Бурижо - Блас (Дуэ, 66), Гуири (Терье, 76), Калимуэндо (Йылдырым, 71)

ПСЖ: Доннарумма - Люка Эрнандес, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими - Витинья (Солер, 88), Заир-Эмери, Угарте (Фабиан Руис, 75) - Мбаппе, Гонсалу Рамуш (Коло Муани, 57), Дембеле (Барколя, 75)