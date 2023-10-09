  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе не забивает 4 матча. Такого не было с 2021 года
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе не забивает 4 матча. Такого не было с 2021 года

Франция
(1 голосов)

Неудачная серия матчей у Мбаппе

Мбаппе не забивает 4 матча. Такого не было с 2021 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Килиан Мбаппе провел 4 матча без голов - такого не было два года. Вчера форвард "ПСЖ" не смог отличиться в игре против "Ренна" (3:1) в Лиге 1. Ранее он завершил без голов встречи с "Ньюкаслом" (4:1), "Клермоном" (0:0) и "Марселем" (4:0).

Последний раз Мбаппе проводил 4 игры без забитых мячей в составе клуба и сборной Франции осенью 2021 года. Тогда сухая серия насчитывала 6 матчей.

Читайте также Выдохнули после Ньюкасла. Ренн - ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча
По теме
yellow-arrow
Выдохнули после Ньюкасла. Ренн - ПСЖ 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Ренн – ПСЖ 1:3. Победа на классе
yellow-arrow
Лига 1. Равная дуэль без победителя. Ланс - Лилль 1:1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде