Мбаппе не забивает 4 матча. Такого не было с 2021 года

Килиан Мбаппе провел 4 матча без голов - такого не было два года. Вчера форвард "ПСЖ" не смог отличиться в игре против "Ренна" (3:1) в Лиге 1. Ранее он завершил без голов встречи с "Ньюкаслом" (4:1), "Клермоном" (0:0) и "Марселем" (4:0).

Последний раз Мбаппе проводил 4 игры без забитых мячей в составе клуба и сборной Франции осенью 2021 года. Тогда сухая серия насчитывала 6 матчей.