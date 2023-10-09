Тренер ПСЖ - журналисту после победы над Ренном: Вы видите только негатив. Вы самый негативный человек в истории футбола

Главный тренер парижской команды дал интервью в эфире передачи Free Ligue 1 после победы над "Ренном" (3:1).

"Я еще не видел матча, которым бы был настолько доволен. Я могу сказать, что отношение к делу было хорошим", - сказал Энрике.

Когда журналист Александер Руис спросил о деталях, которые команде еще предстоит улучшить, тренер отметил его негативный взгляд на вещи.

"Вы видите только негатив. Во всех интервью! Вы самый негативный человек в истории футбола. Однажды мы выиграли со счетом 4:1, и вы сказали мне, что мы заслуживали поражения.

В первые 25 минут, на мой взгляд, "Ренн" был лучше нас, мы должны были прибавить, иначе матч стал бы сложным. Почему? Потому что мы не машины, эти джентльмены (на съемочной площадке присутствовали Людовик Жюли и Рио Мавуба) понимают, они тоже были игроками", - сказал Энрике.