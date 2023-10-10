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Экс-игрок Ливерпуля возглавит клуб украинца в Лиге 2

Франция
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У Даниила Игнатенко будет новый наставник

Экс-игрок Ливерпуля возглавит клуб украинца в Лиге 2

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Бордо" находится в поисках нового главного тренера команды после увольнения Давида Гюйона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новым руководителем жирондинцев станет испанский специалист Альберт Риера. По его информации, между сторонами уже есть принципиальная договоренность.

41-летний Риела начинал свою тренерскую карьеру в роли ассистента менеджера в "Галатасарае", затем тренировал "Олимпию", а сейчас работает в "Целе". В качестве игрока он известен прежде всего по выступлениям за "Ливерпуль".

Напомним, за "Бордо" выступает украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Он присоединился к французскому клубу летом 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 8 матчей, в которых он отличился одной голевой передачей.

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В статье: Альберт Риера Бордо Даниил Игнатенко
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Источник:
Fabrizio Romano

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