Экс-игрок Ливерпуля возглавит клуб украинца в Лиге 2

Руководство "Бордо" находится в поисках нового главного тренера команды после увольнения Давида Гюйона.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новым руководителем жирондинцев станет испанский специалист Альберт Риера. По его информации, между сторонами уже есть принципиальная договоренность.

41-летний Риела начинал свою тренерскую карьеру в роли ассистента менеджера в "Галатасарае", затем тренировал "Олимпию", а сейчас работает в "Целе". В качестве игрока он известен прежде всего по выступлениям за "Ливерпуль".

Напомним, за "Бордо" выступает украинский полузащитник Даниил Игнатенко. Он присоединился к французскому клубу летом 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 8 матчей, в которых он отличился одной голевой передачей.