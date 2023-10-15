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Игрок Ниццы Юсеф Аталь выложил видео, где призывают к "черному дню для евреев"
Впоследствии алжирец удалил видео
Nice
Юсеф Аталь разместил в инстаграме видео с проповедником, который призывает к "черному дню для евреев" на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа.
Вскоре алжирец удалил публикацию. "Ницца" пока никак не отреагировала на случившееся. Однако мэр Ниццы Кристиан Эстрози требует извинений.
"Я ожидаю, что Аталь, если уж он позволил использовать себя, извинится и осудит террористов ХАМАС. Если он этого не сделает, то ему больше не будет места в нашем клубе", - написал мэр в твиттере.
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