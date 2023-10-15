Игрок Ниццы Юсеф Аталь выложил видео, где призывают к "черному дню для евреев"

Юсеф Аталь разместил в инстаграме видео с проповедником, который призывает к "черному дню для евреев" на фоне конфликта в Израиле и секторе Газа.

Вскоре алжирец удалил публикацию. "Ницца" пока никак не отреагировала на случившееся. Однако мэр Ниццы Кристиан Эстрози требует извинений.