Французская Лига 1 не смогла продать свои телеправа через аукцион

Дирекция Лиги 1 во вторник организовала аукцион для продажи телеправ на элитный французский дивизион, но ни один транслятор не выразил в нем заинтересованность.

Как пишет L'Équipe, Лига 1 предлага два пакета на период с 2024 по 2029 год. В премиум пакет за 530 млн евро входили два лучших матча тура и еще одна игра для со-трансляции, во второй за 270 млн евро – все остальные поединки.

Лига 1 теперь вынуждена контактировать напрямую с потенциальными трансляторами.