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Сыграет ли Соболь? ПСЖ - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция
(1 голосов)

ПСЖ - Страсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Сыграет ли Соболь? ПСЖ - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Интересный матч состоится в чемпионате Франции. "Страсбур" нашего Эдуарда Соболя примет именитого и грозного ПСЖ.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч Лиги 1 состоится в субботу, 21-го октября, в 18:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.

Лига 1

"Страсбур" 18:00 ПСЖ

Трансляция - MEGOGO Футбол 3

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Трансляція матчу ПСЖ - Страсбур
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