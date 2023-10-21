Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сыграет ли Соболь? ПСЖ - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
ПСЖ - Страсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Интересный матч состоится в чемпионате Франции. "Страсбур" нашего Эдуарда Соболя примет именитого и грозного ПСЖ.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Матч Лиги 1 состоится в субботу, 21-го октября, в 18:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на MEGOGO – MEGOGO Футбол 3.
Лига 1
"Страсбур" 18:00 ПСЖ
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу ПСЖ - СтрасбурСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Центральный защитник из АПЛ, имеющий украинские корни, подтвердил, что не может играть за сборную Украины
- Килман: Дедушке предложили место в Лондоне, однако он не захотел уехать из Киева
- "Вы уже хотите меня уволить?": Гвардиола ответил, считает ли Де Дзерби своим преемником
- Ливерпуль и Челси готовы побороться за Мбаппе, если Килиан не продлит контракт с ПСЖ
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн