Минимум усилий - максимум результата. ПСЖ - Страсбур 3:0

Лига 1. 9-й тур

"Парк-де-Пренс"

Арбитр: Бастиен Дешепи

"ПСЖ" - "Страсбур" 3:0

Голы: Мбаппе 10 (П), Солер 31, Руиз 77

"ПСЖ": Доннарума - Перейра, Маркиньос, Эрнандес (Мукиале) - Солер (Курзава), Руис, Витинья (Ндур) - Барколя (Дембеле), Мбаппе, Ли - Рамос (Коло-Муани)

"Страсбур": Селс - Сеная, Ньямси, Перрен, Делен - Диарра, Дукуре, Деменге (Анхело) - Мванга (Сиссоко), Мотиба (Дион), Баква

Предупреждения: Ли, Ндур



Из-за усталости от международных матчей и матча в среду против "Милана" в Лиге чемпионов, наставник парижан Луис Энрике дал отдохнуть ряду важных игроков "ПСЖ". Шкриньяр и Хакими остались на скамейке, Дембеле и Коло Муани вышли на поле только во втором тайме.

Испанский наставник выбрал нетипичную для себя схему 3-3-3-1, в полузащите получилась тройка: Витинья, Руис, Солер, в нападении: Барколя, Мбаппе, Ли и над ними расположился Рамуш.

Наставник "Страсбура" Патрик Виера выбрал схему 4-3-3 с тройкой в нападении Мванга, Мотиба, Баква

"Страсбур" был всегда удобным соперником для парижан. Последний раз гости побеждали в Париже еще в далеком 1975 году, это лучшая серия матчей без поражений "ПСЖ" против соперников в Лиге 1. Чуда не произошло и сегодня.

Хозяева, несмотря на усталость игроков из-за международного перерыва и перестановки в составе, были явными фаворитами по мнению букмекеров. "Страсбур" проиграл в последних двух матчах и шел на 12 месте в чемпионате.

Подопечные Энрике с первых минут начали давить на защиту "Страсбура", что сразу дало свои плоды, на 10 минуте игры Ньямси отпустил мяч в собственной штрафной и сфолил на Гонсало Рамуши, который воспользовался ошибкой защитника гостей, арбитр показал на 11-метровую отметку, пенальти реализовал Мбаппе, стоит отметить, что Килиан забил в Лиге 1 впервые с 15 сентября.

От такого быстрого гола гости не стушевались, наоборот, подопечные Виера пошли вперед, и имели отличный шанс, Мотиба забил уже через три минуты после пропущенного от Мбаппе гола, но оказался в минимальном офсайде и VAR справедливо отменил взятие ворот.

"ПСЖ" много держал мяч и контролировал игру, в середине первого тайма процент владения мячом доходил до 77 в пользу хозяев, далее в игре состоялся и второй гол от парижан, похоже Килан Мбаппе после перерыва на матчи сборных набрал хорошую форму.



Француз на скорости ворвался по правому флангу, минуя офсайдную ловушку, и уже с самой линии границы поля выполнил прострел во вратарскую площадку, который замкнул Солер. В первом тайме "ПСЖ" реализовал почти все, что создал у ворот Селса.

Во втором тайме "Страсбур" совсем исчез, а вот хозяева, получив комфортное преимущество начали играть в свое удовольствие, играя в присущий для Луиса Энрике футбол: полный контроль мяча и много коротких пасов. Абсолютным лидером на поле был Мбаппе, которому много доставалось по ногам от оппонентов.

С выходом на поле Дембеле и Коло-Муани парижане создали еще несколько острых атак, в одной из которых свое индивидуальное мастерство продемонстрировал Руиз накрутив в штрафной "Страсбура" нескольких оппонентов и пробив точно в сетку ворот Селса.

"ПСЖ" выигрывает 3:0. Комфортная победа парижан с минимальными усилиями перед важным домашним поединком в Лиге Чемпионов против Милана. Страсбур проигрывает в чемпионате третий поединок подряд и оказывается в непростом положении.