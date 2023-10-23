Франция
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Лион опустился на последнее место в Лиге 1. Подопечные Гроссо уступили в битве аутсайдеров - Клермону
Лион в тяжелом положении
Фото: twitter.com
"Лион" уступил "Клермону" в матче 9-го тура Лиги 1 - 1:2. После этого поражения подопечные Фабио Гроссо опустились на последнее место в турнирной таблице.
До игры именно "Клермон" с 2 очками в активе шел последним. Теперь у команды 5 баллов, а у "Лиона" осталось 3. Кроме того, у "Клермона" есть матч в запасе.
"Лион" в 9 матчах сезона Лиги 1 потерпел 6 поражений и трижды сыграл вничью. Общий счет - 7:18.
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