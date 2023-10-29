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Брест – ПСЖ 2:3. ВАР спасает 3 очка для Парижа
Брест был в шаге от сенсации
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1. 10-й тур
Брест, Cтад Франсис Ле Бле
Брест – ПСЖ 2:3
Голы: Мунье 43, Ле Дуарон 52 – Заир-Эмери 16, Мбаппе 28, 89
На 89-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти (вратарь)
Брест: Бизот – Лала, Шардонне, Брассье, Локо – Ле-Мелу, Маньетти (Думбия, 65) – Дель Кастийо (Дари, 83), Камара (Мартен, 71), Ле Дуарон (Сатриано, 71) – Мунье (Лаже, 83)
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра, Эрнандес – Заир-Эмери, Фабиан Руис – Ли Кан Ин (Витинья, 74), Барколя (Дембеле, 63), Мбаппе (Мукиеле, 90), Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 63)
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