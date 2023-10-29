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Брест – ПСЖ 2:3. ВАР спасает 3 очка для Парижа

Франция
(1 голосов)

Брест был в шаге от сенсации

Брест – ПСЖ 2:3. ВАР спасает 3 очка для Парижа

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Лига 1. 10-й тур

Брест, Cтад Франсис Ле Бле

Брест – ПСЖ 2:3

Голы: Мунье 43, Ле Дуарон 52 – Заир-Эмери 16, Мбаппе 28, 89

На 89-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти (вратарь)

Брест: Бизот – Лала, Шардонне, Брассье, Локо – Ле-Мелу, Маньетти (Думбия, 65) – Дель Кастийо (Дари, 83), Камара (Мартен, 71), Ле Дуарон (Сатриано, 71) – Мунье (Лаже, 83)

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Шкриньяр, Данилу Перейра, Эрнандес – Заир-Эмери, Фабиан Руис – Ли Кан Ин (Витинья, 74), Барколя (Дембеле, 63), Мбаппе (Мукиеле, 90), Гонсалу Рамуш (Коло-Муани, 63)

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В статье: Брест Пари Сен-Жермен
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