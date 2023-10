В рамках 10-го тура французской Лиги 1 состоится дерби "Марсель" - "Лион". Начало встречи - 21:45.

Уже традиционно для фанатов "провансальцев", перед матчем прошли беспорядки. Болельщики "Марселя" по дороге к "Велодрому" забросали камнями автобус с игроками и тренерским штабом "Лиона".

В результате ранение получил главный тренер "львов" Фабио Гроссо. Осколки от разбитого стекла порезали лицо итальянского наставника. 45-летнему специалисту наложили на лицо повязку, чтобы остановить кровь.

