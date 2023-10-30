  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Хавбек Бреста Маньетти о праздновании Мбаппе: Надеюсь, им хватит смелости поступить так же в матчах с Баварией или Реалом
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Бреста Маньетти о праздновании Мбаппе: Надеюсь, им хватит смелости поступить так же в матчах с Баварией или Реалом

Франция
(1 голосов)

Полузащитник Бреста раскритиковал поведение Мбаппе

Хавбек Бреста Маньетти о праздновании Мбаппе: Надеюсь, им хватит смелости поступить так же в матчах с Баварией или Реалом

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

UA-Футбол
Новина українською

После победного гола на 89-й минуте матча Лиги 1 форвард "ПСЖ" прикладывал палец к губам и размахивал ладонью - вероятно, призывая болельщиков "Бреста" замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая, в частности, пальцем на эмблему "ПСЖ" и демонстрируя три пальца - по количеству голов, пропущенных соперником.

Полузащитник "Бреста" Юго Маньетти раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.

"Надеюсь, у них [игроков "ПСЖ"] хватит смелости поступать так же в матчах против "Баварии" или "Реала". Мы запомним это и постараемся показать, что эти небольшие жесты... В ответном матче мы попробуем сделать то же самое", - сказал Маньетти.

Читайте также Брест – ПСЖ 2:3. ВАР спасает 3 очка для Парижа
По теме
yellow-arrow
Марсель осудил поведения фанатов за нападение на автобус Лиона
yellow-arrow
Кубок Украины, Динамо против Шахтера, Боруссия (Д) против Баварии. Расписание футбола на тридцатое октября - пятое ноября
yellow-arrow
Матч Марсель - Лион отменили из-за ранения Фабио Гроссо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брест Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
topmercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде