Хавбек Бреста Маньетти о праздновании Мбаппе: Надеюсь, им хватит смелости поступить так же в матчах с Баварией или Реалом

После победного гола на 89-й минуте матча Лиги 1 форвард "ПСЖ" прикладывал палец к губам и размахивал ладонью - вероятно, призывая болельщиков "Бреста" замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.

На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая, в частности, пальцем на эмблему "ПСЖ" и демонстрируя три пальца - по количеству голов, пропущенных соперником.

Полузащитник "Бреста" Юго Маньетти раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.