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Хавбек Бреста Маньетти о праздновании Мбаппе: Надеюсь, им хватит смелости поступить так же в матчах с Баварией или Реалом
Полузащитник Бреста раскритиковал поведение Мбаппе
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
После победного гола на 89-й минуте матча Лиги 1 форвард "ПСЖ" прикладывал палец к губам и размахивал ладонью - вероятно, призывая болельщиков "Бреста" замолчать. За свое празднование Мбаппе получил желтую карточку.
На 90-й минуте Мбаппе, уходя с поля после замены, также активно жестикулировал, указывая, в частности, пальцем на эмблему "ПСЖ" и демонстрируя три пальца - по количеству голов, пропущенных соперником.
Полузащитник "Бреста" Юго Маньетти раскритиковал поведение Килиана Мбаппе.
"Надеюсь, у них [игроков "ПСЖ"] хватит смелости поступать так же в матчах против "Баварии" или "Реала". Мы запомним это и постараемся показать, что эти небольшие жесты... В ответном матче мы попробуем сделать то же самое", - сказал Маньетти.
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