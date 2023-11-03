Главный тренер ПСЖ Энрике рассказал, чего не хватает Мбаппе для Золотого мяча

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился мнением о перспективах нападающего команды Килиана Мбаппе.

"Конечно, для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.

Мы в "ПСЖ" стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много "Золотых мячей". Я в этом не сомневаюсь", - приводит слова Энрике RMC Sport.