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Главный тренер ПСЖ Энрике рассказал, чего не хватает Мбаппе для Золотого мяча

Франция

Энрике поделился мнением о перспективах Килиана

Главный тренер ПСЖ Энрике рассказал, чего не хватает Мбаппе для Золотого мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился мнением о перспективах нападающего команды Килиана Мбаппе.

"Конечно, для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", в дополнение к индивидуальным выступлениям, которые у Килиана на максимальном уровне, нужно выигрывать трофеи на уровнях клубов и сборных.

Мы в "ПСЖ" стараемся выиграть как можно больше, но очевидно, что игрок уровня Килиана должен также добиваться успеха в национальной команде, я не сомневаюсь в нем. И я уверен, что он выиграет много "Золотых мячей". Я в этом не сомневаюсь", - приводит слова Энрике RMC Sport.

Напомним, 30 октября проходила церемония вручения наград по итогам прошлого сезона от французской газеты France Football. По итогам голосования награду "Золотой мяч" получил нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси.

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Источник:
rmcsport
Комментарии
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severniy (Хайфа)
03.11.2023 в 11:55
В первую очередь, свалить из ПСЖ...
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Комментарии 1
severniy (Хайфа)
03.11.2023 в 11:55
В первую очередь, свалить из ПСЖ...
Ответить
0
0

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