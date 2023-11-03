ПСЖ – Монпелье. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча чемпионата Франции

ПСЖ не лидирует в своем чемпионате, поэтому усилия на матче Лиги 1 должны быть аккумулированы. Перед очередной неделей Лиги чемпионов в Лиге 1 парижане сыграют с "Монпелье" – крепким середняком.

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Матч чемпионата Франции состоится в пятницу, 3-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Чемпионат Франции

Трансляция – MEGOGO Футбол 1