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ПСЖ – Монпелье. Смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча чемпионата Франции
ПСЖ - Монпелье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste
ПСЖ не лидирует в своем чемпионате, поэтому усилия на матче Лиги 1 должны быть аккумулированы. Перед очередной неделей Лиги чемпионов в Лиге 1 парижане сыграют с "Монпелье" – крепким середняком.
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Матч чемпионата Франции состоится в пятницу, 3-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Чемпионат Франции
ПСЖ 22:00 "Монпелье"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу ПСЖ - МонпельєСмотреть трансляцию
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