Лига 1. Преследуя парижан. Монако - Брест 2:0

Команда Ади Хюттера долгое время лидировала в Лиге 1, но в последнем матче проиграла "Лиллю" 2:0 на выезде и опустилась на 3 место, пропустив вперед "ПСЖ" и "Ниццу".

"Брест" одно из главных открытий старта сезона во Франции, но в последних матчах дела команды пошли на спад, 4 матча без побед и два поражения подряд опустили подопечных Эрика Руа на 6 место в турнирной таблице. В этом матче обеим командам было что доказывать своим болельщикам и самим себе.

Со стартовым свистком, гости, несмотря на все свои проблемы в последних матчах, смогли удивить "монегасков" быстрым забитым мячом, Ле Дуарон замкнул прострел с правого фланга, но в дело вмешался ВАР, и после просмотра повтора арбитр отменил гол, из-за фола в нападении.

Такое развитие событий заставило футболистов "Монако" проснуться и начинать играть, что хозяева и сделали. Уже через несколько минут после отмененного гола "Бреста", "Монако" заработал право на угловой удар, Головин навесил в штрафную площадку, голкипер неудачно вышел на мяч и проиграл дуэль Закариа, Денис, ударом головой, выводит хозяев вперед на 16 минуте игры.

В следующие 10 минут команды обменялись забитыми мячами, правда, оба гола отменили из-за офсайдов, это добавило градуса игре, и страсти на поле время от времени закипали, команды играли жестко и бескомпромиссно.

Во втором тайме продолжилась борьба за контроль в центре поля, команды выходили в острые фланговые контратаки, "Монако", находясь в комфортной ситуации, пытался сбавить темп поединка, что хозяевам и удалось.

Усыпив бдительность защитников "Бреста", длительное время держа мяч без продвижения вперед, хозяева разыграли быструю атаку правым флангом, завершившуюся передачей Фофани в штрафную на Головина, россиянин пробил на технику в верхний угол, без шансов для Бизота.

Счет 2:0 заставил подопечных Руа идти в ва-банк, и футболисты "Бреста" бросились спасать ситуацию. Но в этом поединке против них было все. К двум отмененным голам гостей в первом тайме добавились и два удара по каркасу ворот хозяев во втором тайме. Футбольные боги отвернулись вновь от футболистов "Бреста", и их череда неудач продолжается.

"Монако", в равном поединке, где справедливым результатом должна была бы быть ничья, смог получить важные 3 очка и продолжить преследование "ПСЖ", у которого на одно очко больше, "Ницца" свой поединок сыграет позже, и в случае победы вернется на первую строчку.

Лига 1, 11-й тур

Монако, "Луи II"

Арбитр: Эрик Ваттелье

"Монако" - "Брест" 2:0

Голы: Закариа 16, Головин 69

"Монако": Кен - Синго, Марипан, Магасса - Диатта, Фофана (Камара), Закариа, Якобс (Уатара), Аклиуш (Бен Йеддер), Головин (Боадю) - Балогун (Минамино)

"Брест": Бизот - Лала, Шардонне, Брасье, Локо - Камара (Думбия), Ле Мелу, Магнетти (Лаже) - Дель Кастильо (Браими), Мунье (Сатриано), Ле Дуарон (Камблан)

Предупреждения: Локо, Брасье, Головин, Ле Мелу, Фофана

Удаление: Брасье (93м. вторая желтая)