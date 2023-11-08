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Президент ПСЖ: У нас новая философия, ориентированная на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей
Президент ПСЖ рассказал о новой философии клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "ПСЖ" рассказал о новой философии клуба.
- В "ПСЖ" революция?
- Я бы назвал это эволюцией. У нас новая философия, ориентированная на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей. Проект строится медленно. Затем у нас есть новый тренировочный центр, который является лучшим в мире, и это толчок для будущего.
Уоррен Заир-Эмери вырос здесь, у него хорошая семья и отличное окружение. Он очень зрелый для своего возраста и делает феноменальные вещи, - сказал Нассер Аль-Хелайфи.
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