Президент ПСЖ: У нас новая философия, ориентированная на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей

Президент "ПСЖ" рассказал о новой философии клуба.

- В "ПСЖ" революция?

- Я бы назвал это эволюцией. У нас новая философия, ориентированная на долгосрочную перспективу, а не на отдельных людей. Проект строится медленно. Затем у нас есть новый тренировочный центр, который является лучшим в мире, и это толчок для будущего.

Уоррен Заир-Эмери вырос здесь, у него хорошая семья и отличное окружение. Он очень зрелый для своего возраста и делает феноменальные вещи, - сказал Нассер Аль-Хелайфи.