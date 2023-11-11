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Лига 1. Реймс - ПСЖ 0:3. Доннарумма и Мбаппе выводят парижан на первое место

Франция
Обновлено

Хет-трик Килиана принес победу

Лига 1. Реймс - ПСЖ 0:3. Доннарумма и Мбаппе выводят парижан на первое место

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Олексиенко Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Этот матч проходил под вывеской - главный матч тура. "Реймс", который шел на четвертом месте, принимал "ПСЖ", который находился на второй строчке.

"Реймс" прекрасно знает, как создавать проблемы парижанам. В прошлом сезоне "красно-белые" были одной из немногих команд, которые "ПСЖ" так и не смог обыграть.

Ныне "Реймс" в неплохой форме - смущает только то, что он стабильно набирает очки со слабыми командами, а с серьезными соперниками у него возникают проблемы. Хозяева уже проигрывали ""Марселю", "Бресту" и "Монако", проиграли и сегодня, при этом играли они в этих матчах достойно.

"ПСЖ" выходил на этот поединок после поражения от "Милана" в Лиге чемпионов, и зная, что лидирующая в чемпионате "Ницца" оступилась в матче с "Монпалье". Сегодняшняя победа позволила парижанам реабилитироваться после поражения в еврокубках и при этом выйти на первую строчку в чемпионате.

Мотивированные парижане уже на третьей минуте игры вышли вперед в поединке, Усман Дембеле на скорости промчался по правому флангу и выполнил невероятную диагональ в штрафную "Реймса", найдя там Мбаппе, Килиан пробил в касание, отправив мяч в угол ворот Диуфа. Блестящая комбинация и великолепный гол.

Парижанам удалось реализовать первый созданный момент в этом матче, удача была на их стороне и на протяжении всего матча. Хозяева начали брать игру под свой контроль и подопечные Энрике ничего не могли с этим поделать.

"Красно-белые" играли в высокий прессинг, постоянно создавая напряжение у ворот Доннаруммы, и выглядели интереснее своего именитого конкурента. "Реймс" закончил первый тайм с показателем ожидаемых голов - 0,95 xG, против 0,12 у "ПСЖ".

Луис Энрике сделал выводы после первого тайма. Испанский наставник снял с игры нападающего - Гонсалу Рамуша и выпустил еще одного игрока в центр поля - Витинью. Стало понятным, что парижане будут адаптироваться под игру вторым номером, пытаясь поймать соперника на контратаке.

"Реймс" пытался действовать в темпе первого тайма, но чувствовалось, что играть в столь интенсивном темпе, на протяжении длительного отрезка времени, против "ПСЖ", они не могут. При этом, настоящий кураж поймал Доннарумма, который совершил несколько крутых сейвов в этом матче, однозначно герой матча на уровне с Мбаппе.

В одной из своих контратак парижане подловили уставшего соперника на ошибке и Килиан забил второй мяч в ворота Диуфа. Впоследствии, подобным образом был забит и третий мяч. Хет-трик Мбаппе. План Энрике сработал.

Гостей хочется похвалить за игру, они не заслуживали разгромного поражения, действовали очень дерзко, нанесли 19 ударов в сторону ворот, из них 6 в створ, и если бы не Доннарумма, результат в этом матче мог быть другим. Но реальность такова, что нужно уметь реализовывать свои моменты. "ПСЖ" побеждает и воспользовавшись осечкой "Ниццы" поднимается на первую строчку в Лиге 1.

Франция, Лига 1, 12-й тур, 11.11.2023

Реймс. "Стад Огюст Делон"

Главный судья: Вилли Делажо

"Реймс" - "ПСЖ" 0:3

Голы: Мбаппе 3, 59, 82

"Реймс": Диуф - Абдельхамид, Окуму, Агбаду - Смет (Уилсон-Эсбранд), Ричардсон (Диаките), Матусива, Фоке (Кадра), Мунеци - Дарами (Диакон), Ито


"ПСЖ": Доннарумма - Шкриньяр, Маркиньос, Мукиеле - Солер (Эрнандес), Руис, Заир-Эмери, Дембеле (Барколя) - Ли Кан Ин (Ндур), Мбаппе, Рамуш (Витинья)

Предупреждения: Абдельхамид

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
11.11.2023 в 20:29
Прикольно, що на фото у статті немає саме героя (-їв) матчу.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
11.11.2023 в 20:29
Прикольно, що на фото у статті немає саме героя (-їв) матчу.
Ответить
0
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