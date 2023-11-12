Гавр – Монако 0:0. Небесные едва не урвали победу

Лига 1, 12-й тур

Гавр, Стад Океан

Гавр – Монако 0:0

На 90+10-й минуте Грансир не реализовал пенальти (вратарь)

"Гавр" и "Монако" провели весьма скучный матч, который весьма закономерно закончился нулевой ничьей. Первые таким образом закрепились поближе к зоне еврокубков, а княжеский клуб пустил в отрыв не только ПСЖ, но и "Ниццу", которая вчера также закончила свою игру против "Монпелье" без голов.

В первой половине "Монако" владел некоторым позиционным перевесом, но только один раз всерьёз прижал хозяев к их воротам ближе к середине тайма. Тогда же случился лучший момент гостей за матч. Закария агрессивно забежал в штрафную и головой пробил в упор в Дема, но кипер потащил мяч.

После перерыва "Монако" сохранил за собой преимущество во владении, но ничего толкового из этого не выжал – унылый показатель 0.08 ожидаемых голов за тайм тому свидетельство. Зато "Гавр" неплохо отвечал в быстрых выпадах. Алиуи имел лучший шанс в основное время, но Кен потянул его удар из пределов штрафной.

Вскоре Алиуи заменит Грансир и тоже станет своеобразным антигероем своей команды. На 10-й компенсированной минуте хозяева заработали право на пенальти, но Грансир бездарно пробил с 11 метров, позволив Кену отразить удар и заработать одно очко для "монегасков".

Гавр: Дема, Него, Льорис, Кенку, Санганте, Кузяев (Кешта, 90), Туре (Ндиайе, 81), Алиуи (Грансир, 72), Байо (Логбо, 90), Жужу (Сабби, 72), Казимир

Монако: Кен, Марипан, Синго, Магасса, Якобс, Диатта (Диоп, 46), Головин, Закария, Фофана, Аклиуш (Минамино, 66), Бен-Йеддер (Балогун, 73)

Предупреждения: Байо 10, Туре 68 – Закария 21, Диоп 90, Фофана 90