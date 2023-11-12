Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе: Самое главное - это играть в футбол

Французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что не намерен обсуждать летнее трансферное окно.

"Я не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь. Я думаю, что разговоров и так уже слишком много. Для меня на данный момент, самое главное, это играть в футбол", - прокомментировал Килиан Мбаппе.