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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе: Самое главное - это играть в футбол

Франция
Обновлено

Французский форвард не намерен обсуждать летнее трансферное окно

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе: Самое главное - это играть в футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что не намерен обсуждать летнее трансферное окно.

"Я не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь. Я думаю, что разговоров и так уже слишком много. Для меня на данный момент, самое главное, это играть в футбол", - прокомментировал Килиан Мбаппе.

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Напомним, что контракт 24-летнего француза с "ПСЖ" истекает летом 2024 года. За текущий сезон, Мбаппе сыграл 11 игр и забил 13 голов.

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Источник:
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