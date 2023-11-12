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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе: Самое главное - это играть в футбол
Французский форвард не намерен обсуждать летнее трансферное окно
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе заявил, что не намерен обсуждать летнее трансферное окно.
"Я не хочу об этом говорить и подливать масла в огонь. Я думаю, что разговоров и так уже слишком много. Для меня на данный момент, самое главное, это играть в футбол", - прокомментировал Килиан Мбаппе.
Напомним, что контракт 24-летнего француза с "ПСЖ" истекает летом 2024 года. За текущий сезон, Мбаппе сыграл 11 игр и забил 13 голов.
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