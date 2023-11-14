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Арсен Венгер: Заир-Эмери - это смесь Погба и Канте образцов победного чемпионата мира

Франция
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Игрок получил вызов в главную сборную страны

Арсен Венгер: Заир-Эмери - это смесь Погба и Канте образцов победного чемпионата мира

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высоко оценил игровые качества 17-летнего полузащитника "ПСЖ" Уоррена Заира-Эмери, который ранее впервые получил вызов в основную сборную Франции.

"В нем есть что-то от физической мощи Поля Погба, но в то же время есть что-то общее с Н'Голо Канте в плане умения отбирать мячи. Заир-Эмери - это своего рода смесь их двух, комбинация двух чемпионов мира 2018 года.

Он обладает способностью выигрывать единоборства, не совершая фолов. Заир-Эмери заставляет ценить его прекрасное видение игры. В нем также есть что-то от Патрика Виейра", - приводит слова Венгера Footmercato со ссылкой на The Parisien.

Напомним, в нынешнем сезоне в составе "ПСЖ" 17-летний полузащитник принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Игрок получил вызов в главную сборную страны.

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Источник:
footmercato
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