Арсен Венгер: Заир-Эмери - это смесь Погба и Канте образцов победного чемпионата мира

Бывший тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высоко оценил игровые качества 17-летнего полузащитника "ПСЖ" Уоррена Заира-Эмери, который ранее впервые получил вызов в основную сборную Франции.

"В нем есть что-то от физической мощи Поля Погба, но в то же время есть что-то общее с Н'Голо Канте в плане умения отбирать мячи. Заир-Эмери - это своего рода смесь их двух, комбинация двух чемпионов мира 2018 года.

Он обладает способностью выигрывать единоборства, не совершая фолов. Заир-Эмери заставляет ценить его прекрасное видение игры. В нем также есть что-то от Патрика Виейра", - приводит слова Венгера Footmercato со ссылкой на The Parisien.