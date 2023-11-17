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Килиан Мбаппе: Месси заслужил на Золотой мяч. Ночью после финала ЧМ я знал, кто получит приз

Франция
Обновлено

Мбаппе считает справедливым вручение Золотого мяча аргентинцу

Килиан Мбаппе: Месси заслужил на Золотой мяч. Ночью после финала ЧМ я знал, кто получит приз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Килиан Мбаппе считает справедливым вручение Лионелю Месси "Золотого мяча".

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"Месси заслужил на это. Он выиграл чемпионат мира и поэтому заслужил.

Ночью после финала ЧМ я уже знал, кто получит "Золотой мяч", - сказал форвард сборной Франции, занявший третье место в голосовании.

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Источник:
rmcsport
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