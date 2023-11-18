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Нападающий ПСЖ рассказал о различиях в работе с Дидье Дешамом и Луисом Энрике

Франция

Килиан Мбаппе рассказал о разнице между тренером сборной Франции и тренером ПСЖ

Нападающий ПСЖ рассказал о различиях в работе с Дидье Дешамом и Луисом Энрике

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал об отличиях в работе с Дидье Дешамом и Луисом Энрике.

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"Дешам умеет приспосабливаться к соперникам, это дает мне возможность совершенствоваться и расширять свой диапазон".

"Луис Энрике придает моей игре больше структуры. Он позволяет полную свободу действий на левом фланге. Вообще у меня два замечательных тренера, в моих интересах прислушиваться к ним", - сказал нападающий "ПСЖ" для Get French Football News.

Напомним, в этом сезоне француз отметился 13 голами в 11 играх.

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Источник:
Get French Football News
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