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Варрен Заир-Эмери пропустит важные матчи ПСЖ. Известна причина

Франция

В матче против Гибралтара получил травму 17-летний полузащитник

Варрен Заир-Эмери пропустит важные матчи ПСЖ. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

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По информации Le Parisien, Варрен Заир-Эмери не сыграет с "Монако" и "Ньюкаслом" из-за травмы.

Вчера 17-летний полузащитник дебютировал за сборную Франции в матче против Гибралтара, но на 20-й минуте был заменен из-за травмы.

Первоначальные обследования показали, что он не сможет сыграть против "Монако" в Лиге 1, 24 ноября и "Ньюкасла" в Лиге чемпионов 28 ноября.

Напомним, в текущем сезоне Заир-Эмери провел в "ПСЖ" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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Варрен Заир-Эмери
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Источник:
Le Parisien
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