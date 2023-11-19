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Варрен Заир-Эмери пропустит важные матчи ПСЖ. Известна причина
В матче против Гибралтара получил травму 17-летний полузащитник
Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Le Parisien, Варрен Заир-Эмери не сыграет с "Монако" и "Ньюкаслом" из-за травмы.
Вчера 17-летний полузащитник дебютировал за сборную Франции в матче против Гибралтара, но на 20-й минуте был заменен из-за травмы.
Первоначальные обследования показали, что он не сможет сыграть против "Монако" в Лиге 1, 24 ноября и "Ньюкасла" в Лиге чемпионов 28 ноября.
Напомним, в текущем сезоне Заир-Эмери провел в "ПСЖ" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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