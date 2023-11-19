Рокировка от Ренна. Клуб назначил нового главного тренера

Французский "Ренн" сообщил об отставке Брюно Женезио. Наставник руководил командой с 2021-го года. За время пребывания в команде "черно-красные" занимали 4-е место два сезона подряд.

В этой кампании дела у "Ренна" ухудшились. Команда занимает 13-е место в Лиге 1. Однако в Лиге Европы является лидерами своей группы.

Зато в клуб прибыл новый наставник, который уже тренировал команду ранее в период с 2018 по 2021 годы. Жульен Стефан - коуч, с которым команда выигрывала Кубок Франции и выходила в групповой этап ЛЧ. Отметим, что это были лучшие результаты за последнюю историю клуба: первый выигранный трофей почти за 50 лет и первый в истории групповой этап ЛЧ.