Бывший французский футболист Уильям, делится мудростью со своим наследником Салибой. По словам Галласа, игрок имеет все предпосылки, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в мире. Однако также предупреждает, что путь к успеху может потребовать терпения и умения использовать каждый шанс.

Главный тренер сборной Франции, Дидье Дешам ожидает больше от Салибы перед Евро 2024. Игрок должен конкурировать за место в составе с более опытными игроками, но это может стать преимуществом для молодого футболиста.

"Уильям Салиба может быть одним из лучших защитников в мире. Его проблема в сборной Франции заключается в том, что другие игроки играли под руководством Дешама дольше. Такие игроки, как Ибрагима Конате и Дайот Упамекано, были там до него, поэтому Уильям Салиба должен набраться терпения, и когда он получает возможность выйти в стартовом составе Франции, он должен ею воспользоваться"

Галлас верит, что Салиба может повторить его успех и стать ключевым игроком Франции на Евро-24. Отмечая аналогии между ним и молодым футболистом, Уильям убежден в качествах футболиста, который может изменить ход игры своей сборной.

Информация о планах Дешама и конкуренции в команде вызывает размышления о том, как Салиба может повлиять на успех Франции на Евро. Игрок пока провел 11 матчей, и Галлас видит в нем ключевого участника будущих футбольных событий