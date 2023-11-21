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Уильям Галлас:Салиба - будущее Франции на Евро-24
Футбольный совет от Галласа: Салиба может стать лучшим в мире с правильным подходом
Фото: Daily Post Nigeria
Бывший французский футболист Уильям, делится мудростью со своим наследником Салибой. По словам Галласа, игрок имеет все предпосылки, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в мире. Однако также предупреждает, что путь к успеху может потребовать терпения и умения использовать каждый шанс.
Главный тренер сборной Франции, Дидье Дешам ожидает больше от Салибы перед Евро 2024. Игрок должен конкурировать за место в составе с более опытными игроками, но это может стать преимуществом для молодого футболиста.
"Уильям Салиба может быть одним из лучших защитников в мире. Его проблема в сборной Франции заключается в том, что другие игроки играли под руководством Дешама дольше. Такие игроки, как Ибрагима Конате и Дайот Упамекано, были там до него, поэтому Уильям Салиба должен набраться терпения, и когда он получает возможность выйти в стартовом составе Франции, он должен ею воспользоваться"
Галлас верит, что Салиба может повторить его успех и стать ключевым игроком Франции на Евро-24. Отмечая аналогии между ним и молодым футболистом, Уильям убежден в качествах футболиста, который может изменить ход игры своей сборной.
Информация о планах Дешама и конкуренции в команде вызывает размышления о том, как Салиба может повлиять на успех Франции на Евро. Игрок пока провел 11 матчей, и Галлас видит в нем ключевого участника будущих футбольных событий
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