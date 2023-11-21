  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Уильям Галлас:Салиба - будущее Франции на Евро-24
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уильям Галлас:Салиба - будущее Франции на Евро-24

Франция
Обновлено

Футбольный совет от Галласа: Салиба может стать лучшим в мире с правильным подходом

Уильям Галлас:Салиба - будущее Франции на Евро-24

Фото: Daily Post Nigeria

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Бывший французский футболист Уильям, делится мудростью со своим наследником Салибой. По словам Галласа, игрок имеет все предпосылки, чтобы стать одним из лучших центральных защитников в мире. Однако также предупреждает, что путь к успеху может потребовать терпения и умения использовать каждый шанс.

Главный тренер сборной Франции, Дидье Дешам ожидает больше от Салибы перед Евро 2024. Игрок должен конкурировать за место в составе с более опытными игроками, но это может стать преимуществом для молодого футболиста.

"Уильям Салиба может быть одним из лучших защитников в мире. Его проблема в сборной Франции заключается в том, что другие игроки играли под руководством Дешама дольше. Такие игроки, как Ибрагима Конате и Дайот Упамекано, были там до него, поэтому Уильям Салиба должен набраться терпения, и когда он получает возможность выйти в стартовом составе Франции, он должен ею воспользоваться"

Галлас верит, что Салиба может повторить его успех и стать ключевым игроком Франции на Евро-24. Отмечая аналогии между ним и молодым футболистом, Уильям убежден в качествах футболиста, который может изменить ход игры своей сборной.

Информация о планах Дешама и конкуренции в команде вызывает размышления о том, как Салиба может повлиять на успех Франции на Евро. Игрок пока провел 11 матчей, и Галлас видит в нем ключевого участника будущих футбольных событий

Читайте такжеГаллас - о Мудрике и Кукурелье: Некоторые владельцы клубов покупают игроков не зная, подойдут ли они команде
По теме
yellow-arrow
Решающий матч сборной Украины, возможность для молодежки, Заря в ЛК. Расписание футбола на 20 - 26 ноября
yellow-arrow
Рокировка от Ренна. Клуб назначил нового главного тренера
yellow-arrow
Варрен Заир-Эмери пропустит важные матчи ПСЖ. Известна причина
Вильям Галлас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости