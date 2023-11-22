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Официально: ПСЖ выкупил центрфорварда Бенфики за 65 млн евро

Франция
Обновлено

Гонсалу Рамуш убедил шейхов

Официально: ПСЖ выкупил центрфорварда Бенфики за 65 млн евро

PSG_English

UA-Футбол
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"ПСЖ" после трех месяцев раздумий активировал опцию выкупа в контракте форварда Гонсалу Рамуша из "Бенфики".

22-летний футболист обошелся клубу в 65 миллионов евро, плюс еще 15 "Орлы" могут получить в качестве бонусов. Контракт Рамуша с "ПСЖ" рассчитан до лета 2028-го.

Напомним, Париж арендовал форварда у "Бенфики" в начале августа, и с тех пор он забил за клуб 2 гола в 15 матчах. До этого Рамуш провел 27 мячей и отдал 12 голевых передач в 47 поединках за "Орлов".

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Источник:
PSG_English
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