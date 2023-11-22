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Официально: ПСЖ выкупил центрфорварда Бенфики за 65 млн евро
Гонсалу Рамуш убедил шейхов
PSG_English
"ПСЖ" после трех месяцев раздумий активировал опцию выкупа в контракте форварда Гонсалу Рамуша из "Бенфики".
22-летний футболист обошелся клубу в 65 миллионов евро, плюс еще 15 "Орлы" могут получить в качестве бонусов. Контракт Рамуша с "ПСЖ" рассчитан до лета 2028-го.
Напомним, Париж арендовал форварда у "Бенфики" в начале августа, и с тех пор он забил за клуб 2 гола в 15 матчах. До этого Рамуш провел 27 мячей и отдал 12 голевых передач в 47 поединках за "Орлов".
Paris Saint-Germain are pleased to announce that it has exercised the option to purchase Gonçalo Ramos. The Portuguese striker is now contracted to the club until 2028. pic.twitter.com/kO6Ub9LfOC— Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 22, 2023
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