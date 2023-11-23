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Стратегия ПСЖ: вперед с Мбаппе или без него
Продление контракта обо альтернативный план клуба
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ПСЖ пока откладывает начало трансферной кампании с Килианом Мбаппе. Несмотря на то, что опроверглись слухи о переговорах с Реалом, парижский клуб не спешит начинать обсуждение нового соглашения с футболистом.
На данный момент будущее Мбаппе остается завуалированным, и только время покажет, каким будет развитие событий. Меньше чем через шесть недель французский нападающий получит возможность свободно обсудить свое будущее. Но ПСЖ и сам Килиан пока сфокусированными на футбольных матчах.
Сейчас известно, что клуб рассматривает два возможных варианта. Первый - продлить контракт с Мбаппе, а другой - подписать Уоррена Зейра-Эмери. Сообщает Relevo
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