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Стратегия ПСЖ: вперед с Мбаппе или без него

Франция

Продление контракта обо альтернативный план клуба

Стратегия ПСЖ: вперед с Мбаппе или без него

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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ПСЖ пока откладывает начало трансферной кампании с Килианом Мбаппе. Несмотря на то, что опроверглись слухи о переговорах с Реалом, парижский клуб не спешит начинать обсуждение нового соглашения с футболистом.

На данный момент будущее Мбаппе остается завуалированным, и только время покажет, каким будет развитие событий. Меньше чем через шесть недель французский нападающий получит возможность свободно обсудить свое будущее. Но ПСЖ и сам Килиан пока сфокусированными на футбольных матчах.

Сейчас известно, что клуб рассматривает два возможных варианта. Первый - продлить контракт с Мбаппе, а другой - подписать Уоррена Зейра-Эмери. Сообщает Relevo

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Источник:
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