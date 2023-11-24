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ПСЖ - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

ПСЖ - Монако: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 24.11.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

ПСЖ - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

UA-Футбол
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Принципиальное противостояние. И крайне важное для команд с турнирной точки зрения. Обе борются за лидерство, поэтому не имеют права для отступления.

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Матч 13-го тура Лиги 1 состоится в пятницу, 24-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига 1, 13-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Монако 22:00

Трансляция – Megogo

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Трансляція матчу ПСЖ - Монако
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