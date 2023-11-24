ПСЖ - Монако. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Принципиальное противостояние. И крайне важное для команд с турнирной точки зрения. Обе борются за лидерство, поэтому не имеют права для отступления.

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Матч 13-го тура Лиги 1 состоится в пятницу, 24-го ноября, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Лига 1, 13-й тур

Париж, Парк де Пренс

Трансляция – Megogo