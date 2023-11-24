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Марко Асенсио возвращается в ПСЖ и возможно сыграет в стартовом составе против Монако

Франция
Обновлено

Возможное возвращение испанского нападающего в сегодняшнем матче

Марко Асенсио возвращается в ПСЖ и возможно сыграет в стартовом составе против Монако

folhape

UA-Футбол
Новина українською

Луис Энрике рассматривает возможность появления Асенсио в стартовом составе против Монако в 13-м туре Лиги 1
Матч состоится сегодня в 22:00 на стадионе "Parc des Princes".

Напомним, что испанский нападающий получил травму во время игры за сборную Испании 8 сентября. Марко Асенсио перешел в ПСЖ прошлым летом после завершения контракта с Реалом. Сезон начал успешно, он забил два гола и совершил результативную передачу в трех матчах.

Сегодня также к команде присоединится португальский полузащитник Данило Перейра. Он восстановился после травмы, которую получил в начале ноября

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Марко Асенсио
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Источник:
folhape
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