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ПСЖ встретится с Монако в центральном матче чемпионата Франции. Известны составы
Центральный поединок 13-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine
В центральном матче 13-го тура Лиги 1 лидер чемпионата "Пари Сен-Жермен" сыграет на своем поле с третьей командой первенства "Монако".
Команды начнут игру в следующих составах:
"Пари Сен-Жермен": Доннарумма – Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиэле – Руис, Угарте, Витинья – Дембеле, Рамуш, Мбаппе
"Монако": Кен – Магасса, Марипан, Синго – Якобс, Закария, Камара, Вендерсон – Головин, Минамино – Балогун
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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