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ПСЖ встретится с Монако в центральном матче чемпионата Франции. Известны составы

Франция
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Центральный поединок 13-го тура

ПСЖ встретится с Монако в центральном матче чемпионата Франции. Известны составы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В центральном матче 13-го тура Лиги 1 лидер чемпионата "Пари Сен-Жермен" сыграет на своем поле с третьей командой первенства "Монако".

Команды начнут игру в следующих составах:

"Пари Сен-Жермен": Доннарумма Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукиэле – Руис, Угарте, Витинья – Дембеле, Рамуш, Мбаппе

"Монако": Кен Магасса, Марипан, Синго – Якобс, Закария, Камара, Вендерсон – Головин, Минамино – Балогун

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

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