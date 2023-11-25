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С подарком от Доннарруммы. ПСЖ – Монако 5:2. Видео голов и обзор матча

Франция

Разгром прямого конкурента

С подарком от Доннарруммы. ПСЖ – Монако 5:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 13 тура чемпионата Франции, в котором лидер Лиги 1 ПСЖ разгромил текущего одного из претендентов на титул "Монако". Команды на старте обменялись голами. В частности, "монегаски" забили курьезный гол, ведь его им подарил голкипер хозяев Доннарумма. Однако пенальти от Мбаппе к концу первого тайма переклонил чашу весов на сторону парижан. После перерыва хозяева продолжили забивать, а гости ответили только одним взятием ворот. Теперь разрыв между командами составляет шесть очков.

"ПСЖ" – "Монако" 5:2

Голы: Рамуш 18, Мбаппе 39(пен.), Дембеле 70, Витинья 72, Коло Муани 90+6 – Минамино 22, Балогун 75

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