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С подарком от Доннарруммы. ПСЖ – Монако 5:2. Видео голов и обзор матча
Разгром прямого конкурента
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 13 тура чемпионата Франции, в котором лидер Лиги 1 ПСЖ разгромил текущего одного из претендентов на титул "Монако". Команды на старте обменялись голами. В частности, "монегаски" забили курьезный гол, ведь его им подарил голкипер хозяев Доннарумма. Однако пенальти от Мбаппе к концу первого тайма переклонил чашу весов на сторону парижан. После перерыва хозяева продолжили забивать, а гости ответили только одним взятием ворот. Теперь разрыв между командами составляет шесть очков.
"ПСЖ" – "Монако" 5:2
Голы: Рамуш 18, Мбаппе 39(пен.), Дембеле 70, Витинья 72, Коло Муани 90+6 – Минамино 22, Балогун 75
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