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Лига 1. Страсбур - Марсель 1:1. Ничья в противостоянии Виера и Гаттузо
Марсель снова демонстрирует неудачную игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1, 13-й тур
Страсбур, "Стад де ла Мено"
Арбитр: Жером Брисар
"Страсбур" - "Марсель" 1:1
Голы: Эмега 6 - Клосс 27
"Страсбур": Сельс - Ньямси, Дукуре, Перрен, Гильберт - Анджело(Баква), Диарра(Саи), Мванга(Мванга), Делен(Соболь) - Гамейро, Эмега(Мотиба)
"Марсель": Лопес - Клосс, Мбемба, Балерди, Лоди - Кондогбия, Верету - Ндиайе (Надир), Харит (Оунахи), Корреа (Сарр) - Витинья (Аубамеянг)
Предупреждения: Лоди, Баква, Верету
Тренерское противостояние двух легендарных полузащитников, Виера против Гаттузо, "Страсбур" против "Марселя". Обе команды переживают не лучшие времена, "Стрсбур" подошел к этому поединку расположившись на 15 месте в чемпионате, с пятью матчами подряд без побед. Подопечные Гаттузо находились на 10-м месте, и в трех последних поединках Лиги 1 команда не побеждала.
"Марсель" начал очень активно и имел возможность выйти вперед уже на старте матча. Но сделали это хозяева, подловив соперника, который увлекся атакующими действиями, на контратаке, и смогли реализовать свою возможность.
Кевин Гамейро выбежал на ворота Лопеса, сперва пробил в голкипера, мяч вернулся к ветерану, со второй попытки он отдал на Эмагу, а 20-летний голландец выводит "Страсбур" вперед на 6-й минуте матча.
Забив быстрый мяч хозяева еще больше отошли к собственным воротам, "Марсель" владел инициативой и контролировал мяч, процент владения которым доходил до 73 в пользу гостей. Подопечные Гаттузо создавали постоянное давление на проблемные зоны в защите хозяев, но "Страсбур" подстраховывал голкипер, который несколько раз спас команду.
Гол в ворота "Страсбура" назревал и на 27-й минуте старания "провансальцев" вознаградились, в очередной атаке гостей мяч отскочил к Клоссу, который с линии штрафной площадки, пробил низом в одно касание, точно в угол ворот Сельса. Это был первый гол "Марселя" за последние четыре матча в Лиге 1.
Во втором тайме подопечные Гаттузо продолжали больше владеть мячом, но уже острее в своих атаках были хозяева, команды начали играть более открыто, и моменты возникали у ворот обоих голкиперов. "Марсель" слишком нацеливался на ворота Сельса, и, как в первом тайме, хозяева могли их за это наказать и были близки к этому.
С течением времени футболисты "Марселя" ощутимо подсели в физическом плане, и как ни странно, именно хозяева были ближе к победе сегодня, но проклятие для "Страсбура" в поединках против "Марселя" продолжается, последний раз они победили "провансальцев" еще в далеком 2005 году, после того, в 18 матчах они не могут обыграть "Марсель".
Сегодняшний результат матча не может удовлетворить ни Патрика Виера, ни Дженарро Гаттузо, обе команды находятся не в лучшем состоянии и тренеры уже скоро могут покинуть свои теперешние места, если результаты не изменятся.
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