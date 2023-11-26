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Лига 1. Классическая победа Ниццы, долгожданный успех Бреста и нулячий Гавр
Снова 1:0 от орлят Фариоли
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 13-й тур
Ницца, Альянц Ривьера
Ницца – Тулуза 1:0
Гол: Моффи 54
Ницца: Булка, Лотомба (Луше, 72), Данте, Росарио, Бар, Сансон, Тюрам, Диоп (Клод-Морис, 46), Бога (Перро, 72), Лаборд (Гессан, 66), Моффи (Менди, 84)
Тулуза: Рест, Деслер, Николайсен, Коста, Суасо (Сиссоко, 79), Каманси (Диарра, 65), Спирингс, Сьерро (Беграуи, 90), Кассерес (Сесар Хелаберт, 65), Деннум (Бангре, 79), Магри
Нант, Стад ля Божуар
Нант – Гавр 0:0
Нант: Лафон, Пьер-Габриэль (Хаджам, 77), Кастеллетто, Джемерт, Дюверн, Сиссоко (Мутуссами, 77), Чиривелья, Дуглас (Молле, 70), Саймон, Мохамед (Аблин, 59), Ганаго (Адсон, 59)
Гавр: Дема, Него (Айю, 65), Санганте, Льорис (Сальмье, 80), Кенку, Опери, Кузяев, Туре, Алиуи (Кешта, 71), Логбо (Ндиайе, 46), Жужу (Сабби, 65)
Удаление: Айю 67
Монпелье, Моссон
Монпелье – Брест 1:3
Голы: Саванье 51 (пен) – Эстев 20 (аг), Лаже 64, Думбия 90+3
Монпелье: Лекомт, Сако, Куяте, Эстев, Сен-Люс, Саванье, Ферри, Шотар (Норден, 82), Файяд (Хазри, 66), Аль-Тамари, Адамс
Брест: Бизот, Лала, Шардонне, Ле Кардиналь, Локо, Ле-Мелу, Маньетти, Камара, Дель Кастийо (Думбия, 75), Ле Дуарон (Перейра Лаже, 63), Сатриано (Мунье, 63)
Лорьян, Стад дю Мустуа
Лорьян – Метц 2:3
Голы: Февр 7, Крупи 22 – Сабали 1, Траоре 65, Джаллоу 83 (пен)
Лорьян: Мвого, Менди, Лапорт, Тальби, Йонгва (Менди, 60), Февр, Макенго (Ле Бри, 84), Бакайоко (Понко, 84), Абержель, Крупи (Грбич, 60), Дукуре (Дьенг, 60)
Метц: Укиджа, Куао, Траоре, Канде, Юдоль, ван ден Керкхоф, Камара, Джаллоу, Сабали (Асоро, 66), Жан-Жак, Элизор (Тетте, 66)
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