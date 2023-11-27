Болельщики Бреста стали жертвами нападения, когда возвращались домой

Вчера состоялся матч 13-го тура Лиги 1 Монпелье - Брест, который завершился со счетом 1:3. Несмотря на замечательные эмоции после матча, фанаты Бреста подверглись нападению, во время того как они возвращались домой. Автобус, в котором ехали болельщики, забросали камнями.

Генеральный директор Паскаль Робер лично осмотрел повреждения транспорта. И выразил свое возмущение относительно этого нападения. Он отметил, насколько серьезными являются последствия этого событий: