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Болельщики Бреста стали жертвами нападения, когда возвращались домой
Автобус фанатов Бреста забросали камнями после матча Лиги 1
bzh
Вчера состоялся матч 13-го тура Лиги 1 Монпелье - Брест, который завершился со счетом 1:3. Несмотря на замечательные эмоции после матча, фанаты Бреста подверглись нападению, во время того как они возвращались домой. Автобус, в котором ехали болельщики, забросали камнями.
Генеральный директор Паскаль Робер лично осмотрел повреждения транспорта. И выразил свое возмущение относительно этого нападения. Он отметил, насколько серьезными являются последствия этого событий:
"То, что произошло, очень серьезно. Когда мы смотрим на автобус, мы понимаем жестокость произошедшего. Если бы камень, брошенный в переднюю часть автобуса, прилетел на 2 метра ниже, там был бы водитель, который получил бы удар, и, следовательно, был бы высокий риск аварии. Я не могу представить, к какой драме могло бы это привести шестьдесят наших болельщиков, которые ехали этим автобусом. Мы проконсультируемся со всеми силами безопасности, чтобы лучше понять, что произошло. Хочу еще раз, как и весь клуб, выразить свою поддержку нашим болельщикам и сожалею, что подобное происшествие могли закончиться настоящей трагедией"
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