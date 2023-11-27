  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ ищет альтернативу травмированному Мендешу
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ ищет альтернативу травмированному Мендешу

Франция

Парижский клуб определился с приоритетом трансфера

ПСЖ ищет альтернативу травмированному Мендешу

Wolves

UA-Футбол
Новина українською

ПСЖ определился с приоритетным питписанием в ближайшем трансферном окне. Клуб ищет замену травмированному Нуну Мендешу на позицию правого полузащитника. Наилучшим вариантом является Айт-Нури из Вулверхэмптона.

Но агент игрока Жорже Мендеш, отказывается от этого трансфера. Он хочет получить гарантию долговременной игры для своего клиента. Об этом сообщает Sports Zone.

Отметим, что в прошлом сезоне игрок вызывал интерес у Ниции. А в этом сезоне Айт-Нури вышел в стартовом составе в 11 из 12 матчей

Читайте такжеШахтер не прошел тест Полесьем, Заря финишировала в ЛК, у Пепа нет замен. Обзор топ-матчей уик-энда
По теме
yellow-arrow
Президент ПСЖ серьезно травмировал колено, играя в падель
yellow-arrow
Болельщики Бреста стали жертвами нападения, когда возвращались домой
yellow-arrow
Шахтер может обеспечить евровесну, Заря может потерять все шансы. Расписание футбола на 27 ноября - третье декабря
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
allfootball
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости