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ПСЖ ищет альтернативу травмированному Мендешу
Парижский клуб определился с приоритетом трансфера
Wolves
ПСЖ определился с приоритетным питписанием в ближайшем трансферном окне. Клуб ищет замену травмированному Нуну Мендешу на позицию правого полузащитника. Наилучшим вариантом является Айт-Нури из Вулверхэмптона.
Но агент игрока Жорже Мендеш, отказывается от этого трансфера. Он хочет получить гарантию долговременной игры для своего клиента. Об этом сообщает Sports Zone.
Отметим, что в прошлом сезоне игрок вызывал интерес у Ниции. А в этом сезоне Айт-Нури вышел в стартовом составе в 11 из 12 матчей
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