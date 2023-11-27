ПСЖ ищет альтернативу травмированному Мендешу

ПСЖ определился с приоритетным питписанием в ближайшем трансферном окне. Клуб ищет замену травмированному Нуну Мендешу на позицию правого полузащитника. Наилучшим вариантом является Айт-Нури из Вулверхэмптона.

Но агент игрока Жорже Мендеш, отказывается от этого трансфера. Он хочет получить гарантию долговременной игры для своего клиента. Об этом сообщает Sports Zone.

Отметим, что в прошлом сезоне игрок вызывал интерес у Ниции. А в этом сезоне Айт-Нури вышел в стартовом составе в 11 из 12 матчей