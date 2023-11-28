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ПСЖ и Челси интересуются 18-летним Габриэлем Москардо

Франция

Паризький клуб веде переговори щодо трансферу бразильського півзахисника

ПСЖ и Челси интересуются 18-летним Габриэлем Москардо

Санті Ауна

UA-Футбол
Новина українською

ПСЖ ведет переговоры относительно потенциального трансфера Габриэля Москардо. 18-летнего парня считают невероятным талантом и прогнозируют переход в один из лучших европейских клубов.

Ранее Goal сообщал, что 18-летнего игрока хочет подписать Челси. Но сегодня журналист Санти Ауна в своем твиттре написал:

"ПСЖ имеют лучшие шансы подписать полузащитника Габриэля Москардо"

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Источник:
Santi_J_FM
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