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ПСЖ и Челси интересуются 18-летним Габриэлем Москардо
Паризький клуб веде переговори щодо трансферу бразильського півзахисника
Санті Ауна
ПСЖ ведет переговоры относительно потенциального трансфера Габриэля Москардо. 18-летнего парня считают невероятным талантом и прогнозируют переход в один из лучших европейских клубов.
Ранее Goal сообщал, что 18-летнего игрока хочет подписать Челси. Но сегодня журналист Санти Ауна в своем твиттре написал:
"ПСЖ имеют лучшие шансы подписать полузащитника Габриэля Москардо"
????EXCL: ⚫️⚪️???????? #Brasileirão— Santi Aouna (@Santi_J_FM) November 28, 2023
◉ Le PSG est en négociations avancées avec Rodolfo Ximenes, l'agent de Gabriel Moscardo ‼️
◉ Paris est ACTUELLEMENT le mieux placé pour la signature du milieu de terrain de Corinthians ✍️
◉ Dans les prochains jours, Luis Campos va rencontrer les… pic.twitter.com/xuwMPEEEuH
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