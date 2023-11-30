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Клуб Лиги 1 нашел нового тренера
"Нант" определился с преемником Пьера Аристуи
Фото: ФК Нант
"Нант" объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал Жослен Гурвеннек, сообщает клубная пресс-служба.
На этом посту он заменил уволенного ранее Пьера Аристуи.
51-летний специалист заключил контракт до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на сезон.
Гурвеннек - бывший игрок "Нанта". В 1995-1998 годах он забил 32 гола в 109 матчах за команду.
Последним местом работы француза был "Лилль", который он покинул прошлым летом. Ранее он также возглавлял "Генгам" и "Бордо". Лучшими достижениями в его тренерской карьере являются Кубок Франции с "Генгамом" и Суперкубок страны с "Лиллем".
"Нант" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В последних четырех матчах коллектив потерпел три поражения и однажды сыграл вничью.
???? Communiqué du Club.— FC Nantes (@FCNantes) November 29, 2023
Jocelyn Gourvennec, nouvel entraîneur du FC Nantes.
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