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Клуб Лиги 1 нашел нового тренера

Франция

"Нант" определился с преемником Пьера Аристуи

Клуб Лиги 1 нашел нового тренера

Фото: ФК Нант

Новина українською

"Нант" объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал Жослен Гурвеннек, сообщает клубная пресс-служба.

На этом посту он заменил уволенного ранее Пьера Аристуи.

51-летний специалист заключил контракт до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на сезон.

Гурвеннек - бывший игрок "Нанта". В 1995-1998 годах он забил 32 гола в 109 матчах за команду.

Последним местом работы француза был "Лилль", который он покинул прошлым летом. Ранее он также возглавлял "Генгам" и "Бордо". Лучшими достижениями в его тренерской карьере являются Кубок Франции с "Генгамом" и Суперкубок страны с "Лиллем".

"Нант" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В последних четырех матчах коллектив потерпел три поражения и однажды сыграл вничью.

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Нант Жослен Гурвеннек
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Источник:
ФК Нант
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