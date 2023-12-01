Франция
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Время Соболя? Реймс - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Реймс - Страсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
Очередной тур чемпионата Франции откроется противостоянием "Реймса" и "Страсбура". Ожидаем выхода Соболя. Чей конкурент на неделе получил травму.
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Матч Лиги 1 состоится в пятницу, первого декабря, в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Чемпионат Франции
"Реймс" - "Страсбур"
Трансляция - MEGOGO
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