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ПСЖ намерен подписать молодого бразильского полузащитника

Франция

Габриэль Москардо может сменить футбольную прописку

ПСЖ намерен подписать молодого бразильского полузащитника

Санті Ауна

UA-Футбол
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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "ПСЖ" ведет переговоры по переходу бразильского полузащитника "Коринтианса" Габриэла Москардо, которые вступили в ключевую стадию.

Сам Габриэль Москардо заинтересован в переходе во французский клуб, через это "Челси" отказался продолжать борьбу за бразильца.

Напомним, за этот сезон Москардо провел 17 игр и отличился одним голом.

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