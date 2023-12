ПСЖ намерен подписать молодого бразильского полузащитника

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "ПСЖ" ведет переговоры по переходу бразильского полузащитника "Коринтианса" Габриэла Москардо, которые вступили в ключевую стадию.

Сам Габриэль Москардо заинтересован в переходе во французский клуб, через это "Челси" отказался продолжать борьбу за бразильца.

???????????? Understand PSG mission to sign Gabriel Moscardo enters key stages now. Talks taking place with Corinthians this weekend, PSG director Campos is working on it directly in Brazil.



Moscardo, keen on joining PSG. It's up to the clubs now.



???????? Chelsea have NO plans to bid. pic.twitter.com/agyelVBd57