Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ намерен подписать молодого бразильского полузащитника
Габриэль Москардо может сменить футбольную прописку
Санті Ауна
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "ПСЖ" ведет переговоры по переходу бразильского полузащитника "Коринтианса" Габриэла Москардо, которые вступили в ключевую стадию.
Сам Габриэль Москардо заинтересован в переходе во французский клуб, через это "Челси" отказался продолжать борьбу за бразильца.
???????????? Understand PSG mission to sign Gabriel Moscardo enters key stages now. Talks taking place with Corinthians this weekend, PSG director Campos is working on it directly in Brazil.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 2, 2023
Moscardo, keen on joining PSG. It's up to the clubs now.
???????? Chelsea have NO plans to bid. pic.twitter.com/agyelVBd57
Напомним, за этот сезон Москардо провел 17 игр и отличился одним голом.
Популярное сейчас
- Бразильский хавбек не хочет возвращаться в Шахтер
- Ликвидировано 1070 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага
- Состояние Довбика, осечка Полесья и зрители на трибунах УПЛ? Главные новости за 1 декабря
- Ливерпуль может подписать Мбаппе, но только при одном условии
- "Я за мир во всем мире". Российская модель, которую связывают с Мудриком, пожаловалась на хейт со стороны украинцев
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО