Лига 1. Нант - Ницца 1:0. Канарейки приземлили орлят

Лига 1, 14-й тур

Нант, "Стад де ла Божуар"

Арбитр: Рудди Буке

"Нант" - "Ницца" 1:0

Голы: Молле 25

"Нант": Лафонт - Коко (Палоис), Джемерт, Кастеллето, Дюверн - Аугусто, Чиривелья (Диак) - Молле, Сиссоко (Моутосамми), Симон - Мохамед (Бамба)

"Ницца": Булка - Росарио(Баудауи), Тодибо, Данте, Бард - Тюрам, Ндаишимие(Латомба), Сансон(Клод-Маурис), Будауи - Гессан(Лаборд), Моффи, Бога(Боанани)

Предупреждения: Кастеллето, Дюверн, Чиривелья

К своему очному поединку "канарейки" и "орлята" подошли расположены на радикально разных высотах в турнирной таблице. "Нант" демонстрирует одни из худших показателей игры в защите, пропустив на один гол меньше, чем две худшие по этому показателю команды.

Хозяева набрали одно очко за последние четыре матча - это привело к тому, что одиозный владелец клуба сменил тренера. Преемником Пьера Аристуи стал Жосленн Гурвеннек, который возглавил команду 29 ноября, и это стал его первый матч во главе "Нанта", поэтому команда получила дополнительную мотивацию перед этим поединком.

"Ницца" - была одним из трех клубов в ведущих европейских лигах, который еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне. А четыре пропущенных мяча за 13 матчей - и вовсе лучший результат не только во Франции, но и во всех топ-чемпионатах. Гости на одно очко отставали от лидера - "ПСЖ", и визит к "Нанту" не предполагал для них серьезных проблем.

Но случилось все совсем иначе, "Ницца" не славится своими атакующими действиями, "орлята" сильны в защите, восемь матчей подряд они держали свои ворота сухими, последний раз пропустив в чемпионате от "ПСЖ" 15 сентября.

Гости начали поединок достаточно активно, создав несколько хороших атак на ворота Лафонта, и могли выйти вперед, однако подстраховал голкипер хозяев.

А дальше хозяева создали главную сенсацию тура, на 25 минуте "Нант" выскочил в контратаку левым флангом, прострел и хорошая комбинация в штрафной гостей завершилась ударом по воротам Булки, а на добивании первым был Молле, который вывел хозяев вперед в этом поединке.

"Ницца" оказалась в трудном положении, в этом сезоне они еще не были в положении команды, которая проигрывает по ходу поединка. И было заметно, что игроки откровенно нервничали. Играть против соперника, который всем составом защищается на своей половине поля всегда не просто, а учитывая слабый акцент на игру в нападении подопечных Франческо Фариоли, задача перед ними встала очень тяжелая.

"Ницца" пыталась изменить ситуацию, создавала угрозу, но гораздо ближе к голу были футболисты "Нанта", которые активно шли в контратаки и могли наказать соперника за свободные зоны в защите, в течение второго тайма хозяева создали несколько хороших моментов, дважды обстреляли каркас ворот Булки, но счет остался 1:0.

"Нант" сыграл на слабых сторонах "Ниццы", "канаркам" сегодня удалось то, что обычно делали со своими соперниками футболисты "Ниццы", это когда-то должно было произойти, "Ницца" проигрывает, но сохраняет за собой вторую строчку в чемпионате, однако дает возможность оторваться парижанам. "Нант" во главе с новым наставником сенсационно побеждает "Ниццу", нанеся гостям первое поражение в этом сезоне.