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Доннарумма получил прямую красную карточку в матче с Гавром

Франция

Уже на 10-й минуте

Доннарумма получил прямую красную карточку в матче с Гавром

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
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Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма был удален с поля во время матча "Гавр" - "ПСЖ" спустя 10 минут после стартового свистка.

Проблемы в коммуникации вратаря с защитниками привели к выходу из ворот Доннаруммы с попыткой выбить мяч подальше от соперника. Он сбил игрока "Гавра" Хосуэ Казимира.

Место в воротах занял испанец Арнау Тенас. Для него это дебютные минуты за парижан.

После первого тайма "ПСЖ" ведет со счётом 0:1. Гол забил Мбаппе по передаче Дембеле.

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Джанлуиджи Доннарумма
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