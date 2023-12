Доннарумма получил прямую красную карточку в матче с Гавром

Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма был удален с поля во время матча "Гавр" - "ПСЖ" спустя 10 минут после стартового свистка.

Проблемы в коммуникации вратаря с защитниками привели к выходу из ворот Доннаруммы с попыткой выбить мяч подальше от соперника. Он сбил игрока "Гавра" Хосуэ Казимира.

WHAT WAS THE GOALKEEPER THINKING? ????



Gianluigi Donnarumma is shown a STRAIGHT red for this moment of madness ???? pic.twitter.com/mIbP5XRAYN