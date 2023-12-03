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Доннарумма получил прямую красную карточку в матче с Гавром
Уже на 10-й минуте
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Голкипер "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма был удален с поля во время матча "Гавр" - "ПСЖ" спустя 10 минут после стартового свистка.
Проблемы в коммуникации вратаря с защитниками привели к выходу из ворот Доннаруммы с попыткой выбить мяч подальше от соперника. Он сбил игрока "Гавра" Хосуэ Казимира.
WHAT WAS THE GOALKEEPER THINKING? ????— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 3, 2023
Gianluigi Donnarumma is shown a STRAIGHT red for this moment of madness ???? pic.twitter.com/mIbP5XRAYN
Место в воротах занял испанец Арнау Тенас. Для него это дебютные минуты за парижан.
После первого тайма "ПСЖ" ведет со счётом 0:1. Гол забил Мбаппе по передаче Дембеле.
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