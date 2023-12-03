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Гавр – ПСЖ 0:2. Чудачества Доннаруммы добавили интриги
Париж в меньшинстве побеждает новичка
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Лига 1. 14-й тур
Гавр, Стад Океан
Гавр – ПСЖ 0:2
Голы: Мбаппе 23, Витинья 89
Матч с "Гавром" снова актуализировал вопрос о несовместимости Доннаруммы со стилем современных топ-клубов. На прошлых выходных "Монако" наказало Джиджи за неточную передачу в своей штрафной (хотя это был не первый подобный подарок от итальянца за сезон), сегодня молодой кипер ошибся в другом ключевом компоненте для вратарей нашего времени – подстраховке линии обороны.
К 10-й минуте встречи на "Стад Океан" Доннарумма успел показать свои неоспоримые таланты в защите ворот, бросившись в ноги Туре перед тем, как Солер подстраховал своего вратаря на линии, отразив добивание от Льориса. Но уже в следующей атаке Джиджи грубо ошибся, оставив свою команду в меньшинстве. ПСЖ проспал далёкий вынос от ворот и рывок Казимира, который кипер гостей остановил приёмом из боевых единоборств, но никак не футбола.
Ко всем проблемам добавилась ещё и травма Фабиана Руиса в дебюте. Но ПСЖ эти сложности не помешали. Во многом благодаря яркому дебюту резервного вратаря Арнау Тенаса, взятого летом из "Барсы" Б. 22-летний кипер взял рекордное количество сейвов (7) после выхода на замену в Лиге 1. Плюс Тенас куда более органично смотрелся при коротком розыгрыше.
Оставшись в большинстве, "Гавр" решил взять бога за бороду и попробовать добиться максимального результата. "Небесные" рванули в атаку. Выглядели весьма активно, но остроты всё же недоставало. В то же время Париж карал в редких контратаках за счёт связки Мбаппе и Дембеле.
Усман отправил Килиана один на один пасов со своей половины, но Дема ногой отразил удар нападающего. Но через пару минут та же связка дала результат. Дембеле прорвался справа, нашёл Мбаппе в оттяжке, а тот ударом с линии штрафной положил мяч в угол. 0:1.
Во втором тайме команды обменялись моментами Байо и Дембеле. Первому момент подарил как раз Дембеле невнимательным горизонтальным пасом в центре поля. А через 2 минуте Усман уже проверил штангу ударом с острого угла. Затем Мбаппе и Дембеле запороли ещё по моменту. В итоге Витинья снял все вопросы на предпоследней минуте основного времени ещё одним точным дальним ударом. 0:2.
Гавр: Дема – Него (Алиуи, 46), Льорис, Кенку, Санганте (Грансир, 87), Опери – Кузяев, Туре (Жужу, 46), Кешта (Ндиайе, 80) – Казимир (Сабби, 66), Байо
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Мукиеле (Шкриньяр, 74), Данилу Перейра, Солер (Эрнандес, 75) – Фабиан Руис (Угарте, 8), Витинья, Ли Кан Ин – Дембеле (Коло-Муани, 74), Барколя (Тенас, 12), Мбаппе
Предупреждения: Опери 68, Алиуи 76 – Данилу Перейра 87
Удаление: Доннарумма 10
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