Лига 1. 14-й тур

Гавр, Стад Океан

Гавр – ПСЖ 0:2

Голы: Мбаппе 23, Витинья 89

Матч с "Гавром" снова актуализировал вопрос о несовместимости Доннаруммы со стилем современных топ-клубов. На прошлых выходных "Монако" наказало Джиджи за неточную передачу в своей штрафной (хотя это был не первый подобный подарок от итальянца за сезон), сегодня молодой кипер ошибся в другом ключевом компоненте для вратарей нашего времени – подстраховке линии обороны.

К 10-й минуте встречи на "Стад Океан" Доннарумма успел показать свои неоспоримые таланты в защите ворот, бросившись в ноги Туре перед тем, как Солер подстраховал своего вратаря на линии, отразив добивание от Льориса. Но уже в следующей атаке Джиджи грубо ошибся, оставив свою команду в меньшинстве. ПСЖ проспал далёкий вынос от ворот и рывок Казимира, который кипер гостей остановил приёмом из боевых единоборств, но никак не футбола.

Ко всем проблемам добавилась ещё и травма Фабиана Руиса в дебюте. Но ПСЖ эти сложности не помешали. Во многом благодаря яркому дебюту резервного вратаря Арнау Тенаса, взятого летом из "Барсы" Б. 22-летний кипер взял рекордное количество сейвов (7) после выхода на замену в Лиге 1. Плюс Тенас куда более органично смотрелся при коротком розыгрыше.

Оставшись в большинстве, "Гавр" решил взять бога за бороду и попробовать добиться максимального результата. "Небесные" рванули в атаку. Выглядели весьма активно, но остроты всё же недоставало. В то же время Париж карал в редких контратаках за счёт связки Мбаппе и Дембеле.

Усман отправил Килиана один на один пасов со своей половины, но Дема ногой отразил удар нападающего. Но через пару минут та же связка дала результат. Дембеле прорвался справа, нашёл Мбаппе в оттяжке, а тот ударом с линии штрафной положил мяч в угол. 0:1.

Во втором тайме команды обменялись моментами Байо и Дембеле. Первому момент подарил как раз Дембеле невнимательным горизонтальным пасом в центре поля. А через 2 минуте Усман уже проверил штангу ударом с острого угла. Затем Мбаппе и Дембеле запороли ещё по моменту. В итоге Витинья снял все вопросы на предпоследней минуте основного времени ещё одним точным дальним ударом. 0:2.

Гавр: Дема – Него (Алиуи, 46), Льорис, Кенку, Санганте (Грансир, 87), Опери – Кузяев, Туре (Жужу, 46), Кешта (Ндиайе, 80) – Казимир (Сабби, 66), Байо

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Мукиеле (Шкриньяр, 74), Данилу Перейра, Солер (Эрнандес, 75) – Фабиан Руис (Угарте, 8), Витинья, Ли Кан Ин – Дембеле (Коло-Муани, 74), Барколя (Тенас, 12), Мбаппе

Предупреждения: Опери 68, Алиуи 76 – Данилу Перейра 87

Удаление: Доннарумма 10