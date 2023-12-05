Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу ведет переговоры с титулованным клубом Франции - Источник
Сейчас команда находится в кризисе
Metrosport.gr
Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Как сообщает Gazeta Sporturilor со ссылкой на Pro TV, румынский коуч ведет переговоры с "Лионом", который ранее уволил Фабио Гроссо.
Отмечается, что пока неясно, примет ли он вызов от "ткачей", ведь французская команда находится в драматической ситуации. Она занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего 7 очков в 13 матчах.
Напомним, в ноябре 78-летний Луческу покинул "Динамо". Во главе киевского клуба он проработал с июля 2020 по ноябрь 2023 года. В первом сезоне он оформил с командой требл. Мирча также тренировал "Рапид" Бухарест, "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборнуя Турции. Больше всего времени он провел в донецком "Шахтере" (2004-2016 годы).
Ранее была информация, что вице-президент "Динамо" Бухарест заинтересован в приглашении Луческу.
Популярное сейчас
- Суарес: Переход в Атлетико помог мне отомстить Барселоне
- Ликвидировано более тысячи оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Клуб УПЛ интересуется грузинским экс-игроком Шахтера
- УПЛ почти каждый день, наши в топ-чемпионатах. Расписание футбола на четвертое - десятое декабря
- На церемонии жеребьевки Евро-2024 включились женские стоны
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО