Луческу ведет переговоры с титулованным клубом Франции - Источник

Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Gazeta Sporturilor со ссылкой на Pro TV, румынский коуч ведет переговоры с "Лионом", который ранее уволил Фабио Гроссо.

Отмечается, что пока неясно, примет ли он вызов от "ткачей", ведь французская команда находится в драматической ситуации. Она занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего 7 очков в 13 матчах.

Напомним, в ноябре 78-летний Луческу покинул "Динамо". Во главе киевского клуба он проработал с июля 2020 по ноябрь 2023 года. В первом сезоне он оформил с командой требл. Мирча также тренировал "Рапид" Бухарест, "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборнуя Турции. Больше всего времени он провел в донецком "Шахтере" (2004-2016 годы).

Ранее была информация, что вице-президент "Динамо" Бухарест заинтересован в приглашении Луческу.