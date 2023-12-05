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Луческу ведет переговоры с титулованным клубом Франции - Источник

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Сейчас команда находится в кризисе

Луческу ведет переговоры с титулованным клубом Франции - Источник

Metrosport.gr

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Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Gazeta Sporturilor со ссылкой на Pro TV, румынский коуч ведет переговоры с "Лионом", который ранее уволил Фабио Гроссо.

Отмечается, что пока неясно, примет ли он вызов от "ткачей", ведь французская команда находится в драматической ситуации. Она занимает последнее место в турнирной таблице Лиги 1, набрав всего 7 очков в 13 матчах.

Напомним, в ноябре 78-летний Луческу покинул "Динамо". Во главе киевского клуба он проработал с июля 2020 по ноябрь 2023 года. В первом сезоне он оформил с командой требл. Мирча также тренировал "Рапид" Бухарест, "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборнуя Турции. Больше всего времени он провел в донецком "Шахтере" (2004-2016 годы).

Ранее была информация, что вице-президент "Динамо" Бухарест заинтересован в приглашении Луческу.

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Источник:
Gazeta Sporturilor
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