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Команда Соболя в гостях. Брест - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция

Брест - Старсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Команда Соболя в гостях. Брест - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Фото - ФК Страсбур / автор невідомий

UA-Футбол
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В чемпионате Франции состоится матч 12-го тура, в котором команда Эдуарда Соболя будет гостить у "Бреста". Украинский защитник – не частый гость в основном составе, но все же имеет шансы выйти на поле.

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Матч состоится в четверг, седьмого декабря, в 21:30. Смотреть можно MEGOGO Футбол 3.

Чемпионат Франции

"Брест" - "Страсбур"

Трансляция - MEGOGO Футбол 3

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