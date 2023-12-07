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Команда Соболя в гостях. Брест - Страсбур. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1
Брест - Старсбур: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - ФК Страсбур / автор невідомий
В чемпионате Франции состоится матч 12-го тура, в котором команда Эдуарда Соболя будет гостить у "Бреста". Украинский защитник – не частый гость в основном составе, но все же имеет шансы выйти на поле.
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Матч состоится в четверг, седьмого декабря, в 21:30. Смотреть можно MEGOGO Футбол 3.
Чемпионат Франции
"Брест" - "Страсбур"
Трансляция - MEGOGO Футбол 3
Трансляція матчу Брест - СтрасбурСмотреть трансляцию
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