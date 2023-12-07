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Доннарумма дисквалифицирован на два матча Лиги 1
Вратарь ПСЖ не сможет помочь своей команде в ближайших матчах
Фото: twitter.com/gigiodonna1
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Доннарумма не сможет помочь своей команде в ближайших двух матчах чемпионата Франции. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.
По информации источника, итальянский голкипер получил дисквалификацию за грубый фол в игре 14-го тура Лиги 1 с "Гавром" (2:0). На 10-й минуте Доннарумма опасно сыграл высоко поднятой ногой и ударил соперника в область груди, за что его удалили с поля.
Таким образом, 24-летний вратарь не примет участия в матчах 15-го и 16-го тура, в которых парижане встретятся с "Нантом" (суббота, 9 декабря) и "Лиллем" (воскресенье, 17 декабря).
В текущем сезоне Доннарумма провел за "ПСЖ" 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, - 45 млн. євро.
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