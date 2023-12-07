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Луческу прокомментировал информацию об интересе Лиона

Франция

Впрочем, пока что ничего не ясно

Луческу прокомментировал информацию об интересе Лиона

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" и "Шахтера" Мирча Луческу прокомментировал слухи о переговорах с французским "Лионом".

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"Я не буду комментировать слухи об интересе "Лиона". На данный момент я болею простудой и жду, когда мне станет лучше. После этого я посмотрю, есть ли у меня на столе какие-то предложения", - сказал Луческу.

Напомним, в ноябре 78-летний Луческу покинул "Динамо". Во главе киевского клуба он проработал с июля 2020-го по ноябрь 2023 года. В первом сезоне он оформил с командой требл. Мирча также тренировал "Рапид" Бухарест, "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборную Турции. Больше всего времени он провел в донецком "Шахтере" (2004-2016 годы).

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Источник:
iamsport.ro
Опубликовал: Михаил Черныш
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