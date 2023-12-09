ПСЖ – Нант 2:1. Джокер Коло Муани огорчает бывший клуб

Лига 1, 15-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Нант 2:1

Голы: Барколя 41, Коло Муани 83 – Мохамед 55

"Пари Сен-Жермен" продлил победную серию в чемпионате до 8 матчей, повторив результат "Байера". Очередной жертвой подопечных Луиса Энрике стал "Нант", здорово прибавивший при Жослене Гурвеннеке. Солидно смотрелись "канарейки" и этим вечером, но поздний гол их экс-футболиста Рандаля Коло Муани лишил их позитивного результата.

ПСЖ в типичном для игры на внутренней арене стиле контролировал игру через владение, давил позиционно и постепенно нагнетал, не расходуя лишние силы. Весьма разумно, держа в голове матч с "Боруссией" посреди недели, который нужно обязательно выигрывать.

Даже в сдержанной манере ПСЖ добыл свой гол до перерыва. В конце тайма Брэдли Барколя после изящной стеночки с Витиньей ворвался в штрафную и открыл счёт своим голами за Париж. Выпускник "Лиона" даже не стал его праздновать, понимая, что с дебютным мячом он откровенно затянул.

Но в дебюте второго тайма "Нант" спутал все карты хозяевам, реализовав редкий подход к воротам Тенаса. Мохамед забил свой первый мяч с сентября после подачи с углового. Вопросов к резервному вратарю минимум – тут не спасли бы даже длиннющие руки Доннаруммы, сегодня отбывавшего первый из двух матчей дисквалификации.

В последние полчаса ПСЖ всерьёз напрягся и всё же решил исход встречи в свою пользу. Как и Барколя, не стал праздновать свой мяч и Коло Муани. Рандаль добил мяч в пустые ворота Лафона после удара Эрнандеса, чем лишил свой первый профессиональный клуб очков в этом матче. А также оправдал реноме джокера, в третий раз в кампании забив после выхода с замены. Асенсио тоже мог отметить выход с лавки голом, но бездарно пробил по воробьям после контратаки, созданной тем же Коло Муани.

ПСЖ: Тенас – Хакими, Маркиньос (Шкриньяр, 61), Данилу Перейра, Эрнандес – Солер (Асенсио, 79), Угарте (Заир-Эмери, 60), Витинья (Дембеле, 67) – Ли Кан Ин, Барколя (Коло Муани, 79) – Мбаппе

Нант: Лафон – Кастеллетто, Джемерт, Дюверн (Бамба, 86), Коко (Пьер-Габриэль, 61) – Сиссоко (Аблин, 86), Молле, Дуглас, Мутуссами (Маркиньос, 61), Саймон – Мохамед (Мерлен, 73)

Предупреждения: Эрнандес 90 – Дуглас 29, Дюверн 82