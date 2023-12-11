Закончилось расследование по обвинению в коррупции в отношении владельца Монако Дмитрия Рыболовлева

Дмитрий Рыболовлев был объектом коррупционного расследования с 2018 года, и теперь дело закрыто. Ожидается, что в ближайшее время прокуратура Монако обнародует свое решение относительно следующего этапа производства.

Судебные власти Монако завершили расследование дела российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, владельца футбольного клуба "Монако", которого с 2018 года обвиняли в коррупции вместе с восемью другими лицами, сообщил AFP источник в судебной системе.

"Расследование завершено, и теперь дело за прокурором, который должен предоставить свои рекомендации, прежде чем судья решит, передавать ли обвиняемых в уголовный суд Монако", - сообщил источник в конце прошлой недели.

Пройдет несколько недель, прежде чем прокуратура Монако примет свое решение. После этого у судьи будет три варианта. Он может закрыть дело (то есть прекратить преследование), отправить обвиняемого обратно в суд или вынести "смешанное" решение.

Кроме Рыболовлева, которого подозревают в коррупции в этом деле, и его адвоката Татьяны Бершеды, обвинения выдвинули еще нескольким ведущим деятелям княжества. Их подозревают в получении взяток от российского миллиардера.

Спор с арт-дилером в основе расследования

Это коррупционное расследование было начато в связи с другим расследованием спора между Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Миллиардер обвинил Бувье в том, что тот выманил у него миллиард евро при продаже шедевров, в том числе знаменитого "Спасителя мира". Картина, которую приписывают Леонардо да Винчи, впоследствии была перепродана россиянином за рекордную сумму в 450 миллионов долларов.

По версии обвинения, Рыболовлев, который вел судебную тяжбу с Бувье, воспользовался своими хорошими отношениями с руководителями полиции и судебной системы княжества, чтобы попытаться заманить Бувье в ловушку. AFP сообщает, что выявленные тогда нарушения привели к тому, что монегасские суды отменили всю процедуру между двумя мужчинами по продаже картин.

В четверг россиянин и его арт-дилер поставили точку в последнем споре по этому поводу, когда дело было закрыто швейцарскими судами. Это стало результатом соглашения между двумя мужчинами. Однако, хотя они взаимно отказались от любой формы судебных исков, в частности в Монако, этот вывод не имеет никакого влияния на рассмотрение дела о предполагаемой коррупции.