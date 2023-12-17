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Сможет ли победить команда Соболя? Лорьян - Страсбург: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Франция
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Лорьян - Страсбург: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Сможет ли победить команда Соболя? Лорьян - Страсбург: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter

UA-Футбол
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Сегодня состоится матч 16 тура Лиги 1, "Лорьян" - "Страсбур". Чаще всего команды завершали игру ничейным счетом. "Страсбур" в котором играет украинец Эдуард Соболь, занимает 11 место с 17 очками, а "Лорьян" разместился на 17 строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.

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Чемпионат Франции "Лорьян" - "Страсбур"
17 декабря, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Лорьян - Страсбур
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