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Сможет ли победить команда Соболя? Лорьян - Страсбург: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Лорьян - Страсбург: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Фото: Racing Club de Strasbourg Alsace, Twitter
Сегодня состоится матч 16 тура Лиги 1, "Лорьян" - "Страсбур". Чаще всего команды завершали игру ничейным счетом. "Страсбур" в котором играет украинец Эдуард Соболь, занимает 11 место с 17 очками, а "Лорьян" разместился на 17 строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.
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Чемпионат Франции "Лорьян" - "Страсбур"
17 декабря, 16:00
Прямая трансляция: MEGOGO
Прямая трансляция Лорьян - СтрасбурСмотреть трансляцию
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