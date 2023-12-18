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Луческу не примет Лион. Французы приостановили поиски тренера

Франция
Обновлено

В клубе дадут шанс Пьеру Сажу, который, кажется, стабилизировал ситуацию с командой

Луческу не примет Лион. Французы приостановили поиски тренера

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу, которого в последнее время ряд СМИ сватали в качестве главного тренера "Лиона", не примет клуб.

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Именитый клуб катастрофически начал сезон и реально рискует вылететь из Лиги 1. Впрочем, после увольнения Фабио Гроссо с поста главного тренера, Пьер Саж, который был назначен исполняющим обязанности, несколько стабилизировал ситуацию, одержав две победы в трех матчах.

Поэтому руководство клуба приостановило поиски нового наставника и решило дать шанс Сажу и после зимнего перерыва.

Интересно, что ранее Мирча Луческу отказался комментировать слухи о переговорах с "Лионом" и рассказал, что болеет.

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Источник:
prosport
Опубликовал: Михаил Черныш
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