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Луческу не примет Лион. Французы приостановили поиски тренера
В клубе дадут шанс Пьеру Сажу, который, кажется, стабилизировал ситуацию с командой
Фото: ФК Динамо Київ
Экс-тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу, которого в последнее время ряд СМИ сватали в качестве главного тренера "Лиона", не примет клуб.
Именитый клуб катастрофически начал сезон и реально рискует вылететь из Лиги 1. Впрочем, после увольнения Фабио Гроссо с поста главного тренера, Пьер Саж, который был назначен исполняющим обязанности, несколько стабилизировал ситуацию, одержав две победы в трех матчах.
Поэтому руководство клуба приостановило поиски нового наставника и решило дать шанс Сажу и после зимнего перерыва.
Интересно, что ранее Мирча Луческу отказался комментировать слухи о переговорах с "Лионом" и рассказал, что болеет.
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